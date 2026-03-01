Форвард Металіста 1925 прокоментував перемогу над Олександрією.
Батон Забергджа, фото ФК Металіст 1925
01 березня 2026, 11:04
Харківський Металіст 1925 у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв Олександрію на власному полі.
Металіст 1925 — Олександрія 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри нападник "жовто-синіх" Батон Забергджа прокоментував виступ власної команди.
"По-перше, я дуже радий перемозі і трьом очкам. І, звісно, радий своєму першому голу й сподіваюсь продовжувати забивати в кожній грі.
Ми мали багато шансів, і я думаю, що повинні бути більш спокійними, коли створюємо можливості, щоб вигравати.
У нас дуже гарна команда. Навіть якщо деякі гравці відсутні через стан здоров’я, ми маємо дуже хороший склад. Але, звісно, можливо, ми можемо бути кращими.
У моїй попередній команді я грав на трьох або чотирьох різних позиціях. Міг діяти праворуч, ліворуч, на позиції нападника, а інколи — в півзахисті. Але найкомфортніше почуваюся саме на правому фланзі.
Пенальті? Спочатку його мав виконувати Денис Антюх. Але тоді я взяв відповідальність на себе і радий, що зміг забити.
Так, можливо, мені варто було пробити сильніше. Але добре, що м’яч залетів у ворота. Коли ти забиваєш, то вже ніхто не питає, як саме це сталось.
Ця перемога прийшла в потрібний момент. Минулого тижня нам, можливо, трохи не вистачило везіння, щоб також виграти. Але думаю, що ця перемога допоможе нам краще підготуватись", — заявив косоварський виконавець.
У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у львівського Руху.