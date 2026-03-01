Україна

Форвард Металіста 1925 прокоментував перемогу над Олександрією.

Харківський Металіст 1925 у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв Олександрію на власному полі.

Металіст 1925 — Олександрія 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-синіх" Батон Забергджа прокоментував виступ власної команди.

"По-перше, я дуже радий перемозі і трьом очкам. І, звісно, радий своєму першому голу й сподіваюсь продовжувати забивати в кожній грі.

Ми мали багато шансів, і я думаю, що повинні бути більш спокійними, коли створюємо можливості, щоб вигравати.

У нас дуже гарна команда. Навіть якщо деякі гравці відсутні через стан здоров’я, ми маємо дуже хороший склад. Але, звісно, можливо, ми можемо бути кращими.

У моїй попередній команді я грав на трьох або чотирьох різних позиціях. Міг діяти праворуч, ліворуч, на позиції нападника, а інколи — в півзахисті. Але найкомфортніше почуваюся саме на правому фланзі.

Пенальті? Спочатку його мав виконувати Денис Антюх. Але тоді я взяв відповідальність на себе і радий, що зміг забити.

Так, можливо, мені варто було пробити сильніше. Але добре, що м’яч залетів у ворота. Коли ти забиваєш, то вже ніхто не питає, як саме це сталось.

Ця перемога прийшла в потрібний момент. Минулого тижня нам, можливо, трохи не вистачило везіння, щоб також виграти. Але думаю, що ця перемога допоможе нам краще підготуватись", — заявив косоварський виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у львівського Руху.