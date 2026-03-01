Україна

Форвард Полісся прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Житомирське Полісся у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло черкаський ЛНЗ на полі суперників.

ЛНЗ — Полісся 1:3 Відео голів та огляд матчу 28.02.2026

Після завершення гри нападник "вовків" Микола Гайдучик прокоментував виступ власної команди.

"Тренерський штаб попросив зачепитись за м'яч і, по можливості, допомогти команді забити гол. Я дуже щасливий, що так і вийшло.

Хоч, як ви й сказали, кінцівка справді була трохи нервова, слава Богу, що дотерпіли, вибігли в контратаку, і мені вдалось забити. Вважаю, що цей гол трішки заспокоїв ситуацію на полі.

Слава Богу за цю перемогу! Дякуємо нашим воїнам за те, що вони дають нам можливість у такий час грати в футбол. Попри ту кількість повітряних тривог, які сьогодні були, ми терпіли і робили свою роботу.

Упевнений, що надалі все в нас буде добре — будемо аналізувати ігри та готуватись до наступних матчів.

Я очікував, що якийсь захисник, можливо, піде на мене і звільниться зона для партнера, але ніхто не йшов. Вони відступали, я був уже біля штрафного майданчика, тому вирішив пробити. Побачив вільний кут і вдало вдарив", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє в чемпіонаті домашній матч проти київського Динамо.