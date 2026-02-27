Італія

Досвідчений бразилець може продовжити кар’єру в Серії А — табір "червоних дияволів" він залишить наприкінці сезону.

Опорний півзахисник Каземіро, який залишить Манчестер Юнайтед після завершення сезону, може продовжити кар’єру в Італії. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, інтерес до досвідченого бразильського півзахисника проявляють Мілан і Ювентус.

Повідомляється, що нещодавно Каземіро спілкувався з Лукою Модричем, з яким разом виступав у Реалі з 2015 по 2022 рік. Нині хорват захищає кольори Мілана, і в клубі розглядають можливість підсилити центр поля ще одним досвідченим виконавцем.

Ювентус також уважно стежить за ситуацією. Туринський клуб планує додати до складу кількох досвідчених гравців, які здатні забезпечити баланс і лідерство в центрі поля. Особливо актуальним це питання стало після проблем у середині поля під час недавнього протистояння з Галатасараєм у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Каземіро визначився з планами після відходу з Манчестер Юнайтед: бразильський півзахисник має намір залишитися в Європі та розглядає варіант із переїздом до Італії.