Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Епіцентром.

Київське Динамо напередодні на власному полі обіграло кам’янець-подільський Епіцентр у поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Епіцентр 4:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк прокоментував виступ власної команди.

"Жодних нюансів у підготовці команди до ранньої гри не існує, просто обіду немає. Поснідали — і одразу на гру.

Сьогодні ми забили гол ще у першому таймі, на відміну від матчу проти Руху. Тож у другому таймі суперник відкрився, з’явились вільні зони, і за рахунок цього те, що ми планували робити, те, що ми напрацьовували, сьогодні втілили.

На швидких переходах з оборони до атаки забили три м’ячі, а могли забити ще. Тіаре та Дубінчак? Дубінчак ще травмований після зборів, зараз відновлюється. Тіаре був травмований, минулого тижня він тільки повернувся до групи", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо навідається до житомирського Полісся, тоді як посеред тижня зіграє домашній матч проти петровського Інгульця в Кубку України.