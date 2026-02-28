Ліга чемпіонів

В Барселоні очікують складне протистояння з "сороками".

Кандидат в президенти Барселони Жоан Лапорта висловився щодо майбутнього протистояння з англійським Ньюкаслом в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Нам міг дістатися ПСЖ, але дістався Ньюкасл. Всі внглійські клуби дуже сильні.

Ми знаємо, що вони завжди конкурентоспроможні у цих змаганнях. Розуміємо, що буде складно, але зараз ми маємо дуже талановиту команду, яка починає набиратися досвіду, необхідний для подібних вирішальних стадій», — заявив Лапорта.

Перший матч між Ньюкаслом та Барселоною відбудеться 10 березня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 18 березня в Барселоні. Початок поєдинку о 19:45 за київським часом.