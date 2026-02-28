Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 28 лютого та розпочнеться о 13:00.

У рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Черкасах ЛНЗ зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

СУБОТА, 28 ЛЮТОГО, 13:00. ЧЕРКАСИ-АРЕНА, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

У першому колі черкаська команда переконливо виграла 2:0, тож житомиряни прагнутимуть відповісти та зберегти боротьбу за високі місця.

ЛНЗ підходить до зустрічі у відмінній формі: шість перемог поспіль в УПЛ дозволили команді очолити таблицю. Хоч ЛНЗ відстає від Шахтаря на три бали після перемоги донеччан над Вересом (3:0), черкащани демонструють стабільність — навіть у підготовчих спарингах вони здобули сім звитяг у дев’яти матчах. Проте будь-яка втрата очок може змінити розстановку сил у чемпіонській гонці.

Полісся також стартувало після паузи з перемоги — 2:0 у виїзному матчі проти Колоса. Команда з Житомира посідає третє місце і має одноочковий запас від Динамо. А в разі перемоги, житомиряни знову відірвуться від киян на чотири бали.

Очна дуель обіцяє бути напруженою: ЛНЗ спробує підтвердити статус лідера, а Полісся — довести, що перша зустріч була випадковістю.

Орієнтовні склади

ЛНЗ: Паламарчук — Кузик, Горін, Муравський, Дідик, Пасіч — Рябов, Пастух, Нонікашвілі — Твердохліб, Ассінор.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Віале, Крушинський — Бабенко, Емерлаху, Андрієвський — Назаренко, Гайдучик, Гуцуляк.

Очні зустрічі

Останній офіційний поєдинок між командами відбувся 17 серпня 2025 року і завершився перемогою Полісся 2:0. У тій грі житомиряни контролювали м’яч (61% володіння проти 39%), частіше подавали кутові (10 проти 7) і завдали більше ударів у площину воріт (2 проти 0). Проте дисципліна на полі була відносно рівною: господарі отримали 1 жовту картку, гості — 2.

Історія протистояння:

- всього матчів: 8

- перемоги ЛНЗ: 3

- перемоги Полісся: 4

- нічиї: 1

- забиті голи: 11 – 10 на користь житомирян

Останні ігри команд