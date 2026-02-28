Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Епіцентром.

Київське Динамо напередодні на власному полі обіграло кам’янець-подільський Епіцентр у поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Епіцентр 4:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Матвій Пономаренко прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні чудові емоції, бо перемогли. Думаю про серію результативну поза грою, а коли виходжу на гру, то тільки думаю про гру, що потрібно допомогти команді і все.

Я думаю, що різниці немає, коли грати, раніше або пізніше. Звісно, прокидатись рано не дуже, але гра була вже о 13:00. Тому нормально.

Я б не сказав, що до першого гола в нас не йшла гра. Вона нормально йшла, ми її контролювали. Просто, можливо, не забили швидкий гол. Тому я не можу сказати, що було важко, тому що й суперник давав грати.

Звісно, коли наш захист грає на "нуль", то ми знаємо, що нам потрібно забити. У нас позаду можна сказати "залізобетон" у цих двох матчах. Це дуже добре, що ми граємо на "нуль" і створюємо моменти попереду, і забиваємо голи.

Часу на відновлення перед Кубком у нас достатньо: один день піде на відпочинок, на реабілітацію, а за решту часу ми встигнемо підготуватись і нормально зіграти, я вважаю", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо навідається до житомирського Полісся, тоді як посеред тижня зіграє домашній матч проти петровського Інгульця в Кубку України.