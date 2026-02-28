Іспанія

Барселона прагнутиме зміцнити своє лідерство в Ла Лізі у домашньому протистоянні з Вільярреалом. Наразі каталонці випереджають Реал Мадрид на один бал, тож перемога дозволить їм відірватися від переслідувача на чотири очки до понеділка.

Барселона — Вільярреал

Субота, 28 лютого, 17:15, стадіон Камп Ноу, Барселона

Після низки невдач на початку місяця, Барселона змогла повернутися в тонус, розгромивши Леванте (3:0) у минулому турі. Команда Гансі Фліка демонструє вражаючу результативність, забивши 67 голів у поточному чемпіонаті. Одразу троє гравців — Ферран Торрес, Ламін Ямаль та Роберт Левандовські — вже досягли двозначних показників забитих м'ячів. Попереду у "блаугранас" надважливий тиждень, що включає матч-відповідь кубка проти Атлетіко та старт плей-оф Ліги чемпіонів, тому перемога над "субмариною" має стати фундаментом для подальших успіхів.

Вільярреал приїжджає до столиці Каталонії у статусі третьої сили чемпіонату. Підопічні Марселіно виграли три з останніх чотирьох матчів, зокрема здолавши Валенсію (2:1). "Жовта субмарина" традиційно вдало грає на полі Барселони, вигравши два останні виїзні матчі, включаючи пам'ятну перемогу 5:3 у січні 2024 року. Оскільки гості вже вилетіли з єврокубків, вони повністю зосереджені на Прімері, де намагаються втримати перевагу над Атлетіко в боротьбі за третю сходинку.

Кадрова ситуація Барселони затьмарена травмою Френкі де Йонга, який вибув на шість тижнів через проблеми з підколінним сухожиллям. Також через дискваліфікацію не зіграє Жерар Мартін. Натомість очікується вихід Педрі та Ферміна Лопеса, а Жоау Канселу може зберегти місце на лівому фланзі захисту. У Вільярреала поза грою Камбвала, Коста, Кабанес та Фойт. Під питанням залишається участь Жерара Морено та Папа Гує, чия готовність визначиться безпосередньо перед грою.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Канселу — Берналь, Педрі — Ямаль, Фермін, Рафінья — Левандовські.

Вільярреал: Луїс Жуніор — Моуріньо, Наварро, Вейга, Педраса — Пепе, Комесанья, Гує, Молейро — Мікаутадзе, Перес.

Не зіграють: Крістенсен, де Йонг, Мартін (Барселона) — Камбвала, Коста, Кабанес, Фойт (Вільярреал).

Під питанням: Гаві (Барселона) — Морено, Гує (Вільярреал).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

