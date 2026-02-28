Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 28 лютого о 22:00.

Мадридський Атлетіко прагнутиме здобути третю перемогу поспіль у всіх турнірах, завітавши в гості до головного аутсайдера чемпіонату — Реал Ов'єдо. Наразі команда Дієго Сімеоне посідає четверту сходинку в таблиці, тоді як господарі замикають список учасників Прімери.

Реал Ов'єдо — Атлетіко Мадрид

Субота, 28 лютого, 22:00, стадіон Естадіо Нуево Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Ов'єдо підходить до цієї гри після результативної нічиєї з Реал Сосьєдад (3:3). Команда Гільєрмо Альмади вела в рахунку наприкінці матчу, але в підсумку врятувалася лише на останніх хвилинах завдяки голу Еріка Баї. Попри бойовий настрій, ситуація "синіх" залишається критичною: вони набрали лише 17 очок у 24 турах і відстають від рятівного 17-го місця на вісім балів. Головною проблемою астурійців є атака — лише 16 забитих м'ячів у сезоні. До того ж Ов'єдо має одну з найгірших домашніх статистик у лізі, набравши лише 11 очок у 12 іграх.

Атлетіко прибуває до Ов'єдо у чудовому гуморі після впевненої перемоги над Брюгге (4:1) у Лізі чемпіонів, що забезпечило їм вихід до наступного раунду. В останньому турі Ла Ліги "матрацники" обіграли Еспаньйол (4:2) і продовжують гонитву за Вільярреалом у боротьбі за третю сходинку. Хоча мадридці виграли лише три виїзні матчі чемпіонату з дванадцяти, клас суперників непорівнянний. Атлетіко не програвав Ов'єдо з 1998 року і виграв три останні очні зустрічі, зокрема в кубку два роки тому.

Кадрова ситуація господарів ускладнюється пошкодженнями Еріка Баї та Ові Еджарії, чия участь під питанням, а Давід Костас точно пропустить гру. Натомість до складу повернеться Сантьяго Коломбатто, а лінію атаки очолить Федеріко Віньяс, який оформив дубль у минулому турі. У Атлетіко знову доступний Родріго Мендоса, проте Ніко Гонсалес та Пабло Барріос залишаються під питанням. Після хет-трику в єврокубках Александер Серлот напевно вийде в старті разом із Хуліаном Альваресом, а Маркос Льоренте може зміститися в півзахист.

За версією betking на перемогу Реал Ов'єдо можна поставити з коефіцієнтом 5.75, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 1.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Орієнтовні склади

Реал Ов'єдо: Ескандель — Відаль, Кармо, Кальво, Лопес — Коломбатто, Сібо — Хассан, Рейна, Чайра — Віньяс.

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Кардосо, Лукман — Серлот, Альварес.

Не зіграють: Костас (Реал Ов'єдо).

Під питанням: Баї, Еджарія (Реал Ов'єдо) — Н. Гонсалес, Барріос (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

