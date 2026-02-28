Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 28 лютого та розпочнеться о 15:30.

У рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі Металіст 1925 зіграє номінально домашній матч проти Олександрії.

МЕТАЛІСТ 1925 — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 28 ЛЮТОГО, 15:30. СТАДІОН ПОЛІССЯ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Черговий тур української Прем’єр-ліги подарує протистояння команд із різними турнірними завданнями. Харківський Металіст 1925, який проводить доволі впевнений сезон після підвищення в класі, вдруге в кампанії зустрінеться з кризовою Олександрією. У матчі першого кола жовто-сині не залишили супернику шансів, здобувши переконливу перемогу 4:1.

Металіст 1925 перед стартом туру посідає шосту позицію та зберігає шанси поборотися за єврокубкову зону. Відставання від трійки лідерів становить вісім очок, але стабільність результатів дозволяє команді Младена Бартуловича залишатися серед претендентів.

У 16 матчах чемпіонату харків’яни зазнали лише трьох поразок, що є солідним показником для дебютанта сезону. Після зимової паузи Металіст 1925 розпочав із нульової нічиєї проти Кривбасу, продемонструвавши прагматичний стиль гри та надійність в обороні.

Натомість Олександрія переживає складний період. Команда перебуває на передостанньому, 15-му місці та має лише 11 очок після 16 турів. За результативністю це одна з найслабших команд ліги — лише 14 забитих м’ячів.

В останніх п’яти турах олександрійці тричі поступилися, і загальна динаміка результатів викликає занепокоєння. Колективу терміново потрібні очки, аби не опинитися в Першій лізі.

Минулий тур олександрійці пропускали через скандал із непідготовленим полем стадіону Ніка, на якому мав відбутись матч з Оболонню. Не виключено, що через цей інцидент "аграріям" зарахують технічну поразку 0:3.

З огляду на турнірне становище, саме Металіст підходить до матчу фаворитом. Харків’яни виглядають більш організованими та збалансованими, тоді як Олександрія продовжує шукати свою гру. Водночас тиск боротьби за виживання може змусити гостей діяти максимально агресивно.

Орієнтовні склади

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калюжний, Калітвінцев, Баптістелла — Антюх, Мба, Забергджа

Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампос, Боль, Огарков — Фернандо, Шостак, Булеца — Жота, Ндіага, Цара

Історія протистоянь

Остання очна зустріч команд відбулася 16 серпня 2025 року та завершилася перемогою Металіста 4:1. Попри 54% володіння м’ячем у Олександрії, харків’яни значно ефективніше використали свої моменти — 4 удари в площину проти одного у суперника.

Загалом команди провели між собою 7 офіційних матчів:

- 4 перемоги Металіста

- 1 перемога Олександрії

- 2 нічиї

- різниця м’ячів — 15:9 на користь харків’ян

Останні матчі команд