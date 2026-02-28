Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Епіцентром.

Київське Динамо напередодні на власному полі обіграло кам’янець-подільський Епіцентр у поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Епіцентр 4:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"Завжди приємно перемагати. Коли викладаєшся в кожному матчі на максимум — це винагороджується трьома очками. Хочеться й надалі віддаватись грі повністю та здобувати позитивний результат для команди.

Момент із Піхальонком перед пенальті? То була така хитра схема, задумка, але деталей не розповім — це секрет.

Досвід і молодість у нас добре доповнюють одне одного. Ми всі — одна команда, у нас є конкуренція, сьогодні грає один, завтра інший. Вона потрібна, щоб кожен ріс, прогресував і на тренуваннях, і в матчах.

Кубковий матч проти Інгульця наступного тижня для нас — це теж пріоритет. Ми хочемо перемагати в кожному матчі, зокрема в чемпіонаті наздоганяти втрачене. А Кубок — це взагалі інший турнір, там протистояння складається з одного матчу, тож потрібна максимальна концентрація всі 90 хвилин, а якщо буде потрібно — й у серії пенальті. Будемо робити все задля перемоги.

Ви самі усе бачите, збори завжди важливі, вони складні, але необхідні. Навіть за складних погодних умов потрібно виходити й грати — без жодних виправдань. Поле, м’яч і гра — усе вирішується на полі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо навідається до житомирського Полісся, тоді як посеред тижня зіграє домашній матч проти петровського Інгульця в Кубку України.