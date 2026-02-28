СУБОТА, 28 ЛЮТОГО, 19:30 ▪️ ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лідс підходить до зустрічі в досить непоганому настрої. Після болісної поразки від Арсеналу наприкінці січня команда Даніеля Фарке не програє у лютому в чемпіонаті: перемога над Ноттінгем Форест і дві нічиї з Челсі та Астон Віллою дозволили "павичам" трохи відірватися від зони вильоту. Наразі йоркширці 15-ті та мають шість очок запасу над небезпечною зоною.

Втім, проблема втримання переваги залишається для команди Фарке актуальним питанням. Лідс регулярно відкриває рахунок, але надто часто дозволяє суперникам відіграватися — зокрема і минулого туру, коли був пропущений гол на 88-й хвилині від Астон Вілли. На своєму полі "білі" виглядають впевненіше (шість перемог у сезоні), а атмосфера Елланд Роуд традиційно додає господарям агресії та енергії — неважливо, проти якого суперника.

Манчестер Сіті прибуває до Західного Йоркширу в чудовій формі. Команда Пепа Гвардіоли виграла п’ять останніх матчів у всіх турнірах і знову всерйоз включилася в чемпіонські перегони, користуючись певними осічками головного конкурента — лондонського Арсеналу. Перемоги над Фулгемом, Ньюкаслом та камбек проти Ліверпуля повернули "містян" у боротьбу за вершину, а відставання від лідера може скоротитися до мінімуму.

Сіті демонструє баланс між атакою і обороною: лише 25 пропущених м’ячів у 27 турах і 56 забитих. Ерлінг Голанд традиційно небезпечний проти нечужого йому Лідса — норвежець вже оформлював дубль на Елланд Роуд і знову буде головною загрозою для захисту господарів. До того ж "містяни" виграли п’ять останніх очних зустрічей у всіх турнірах, що психологічно грає на їхню користь.

Щодо очікувань, то чекаємо інтенсивний і відкритий матч. Лідс має турнірну мотивацію в боротьбі за виживання і підтримку трибун, але клас та стабільність Манчестер Сіті можуть виглядати визначальними факторами. У той же час, ми маємо чимало наочних прикладів, коли "павичам" було дійсно наплювати на клас суперника: серед тотальних провалів був Арсенал, але натомість є кейси з Астон Віллою, Челсі (двічі), Ліверпулем (двічі) і тими ж "містянами", попри підсумкову поразку 2:3. На тлі цього можна зробити припущення, що Лідс сьогодні має створити Сіті неабияку конкуренцію, але як буде насправді — дізнаємося увечері.