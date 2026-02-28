Україна

На думку клубу, відбувся форс-мажор.

Олександрія у своїх соціальних мережах опублікувала заяву після скасованого матчу минулого 17 туру УПЛ проти Оболоні.

Нагадаємо, матч, який було заплановано на 23 лютого, не відбувся через поганий стан газону на стадіоні КСК Ніка

Після цього ситуацію прокоментував виконавчий директор Олександрії, а Оболонь звинуватила суперника у зриві поєдинку УПЛ.

"Олександрія вчасно увімкнула систему підігріву газону, однак через жорсткі графіки відключень електроенергії вона працювала з дефіцитом потужності 50%. Кабель лише незначно підвищував температуру льоду, але не міг розтопити його.

З 14 по 17 лютого через сильні опади та танення снігу річка Інгулець вийшла з берегів, а ґрунт на глибині до 52 см перетворився на монолітний лід. Висновок гідрометцентру підтверджує, що погодні умови з 16 по 23 лютого були "нетиповими для останніх років".

У день матчу головний тренер Кирило Нестеренко заявив, що стан поля дозволяє проводити матч, натомість тренер Оболоні Олександр Антоненко висловив категоричну відмову від гри. Після 45-хвилинної наради арбітр Володимир Новохатній вирішив, що матч не відбудеться.

Олександрія категорично відкидає звинувачення у нібито маніпуляціях з боку Оболоні та наполягає на тому, що переможець має визначатися на полі. Клуб готовий покрити всі витрати суперника на виїзд і просить перенести матч на КСК Ніка. Окрім того, аби підготувати стадіон в Олександрії до проведення матчу, клуб також консультувався з представниками трьох стадіонів щодо можливого перенесення гри, однак отримав відмову", — йдеться у заяві Олександрії.

Також Олександрія опублікувала дані про рахунки за електроенергію, яка йшла на догляд за газоном, та інформацію від ДСНС України щодо ситуації в регіоні.

Додамо, що раніше у ЗМІ була інформація, що КДК УАФ переніс розгляд справи про скасований матч на прохання Олександрії.