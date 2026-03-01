Інше

Англійський півзахисник домовився про перехід до Корінтіанса, відхиливши пропозиції з американської MLS.

Бразильський клуб Корінтіанс досяг усної домовленості щодо підписання колишнього півзахисника Манчестер Юнайтед та збірної Англії Джессі Лінгарда. Футболіст приєднається до нової команди на правах вільного агента.

За інформацією авторитетного спортивного інсайдера Фабріціо Романо, сторони вже повністю узгодили умови співпраці. Контракт буде розрахований на один рік, при цьому в угоді також передбачена опція продовження ще на один сезон.

Наразі представники гравця та клубу узгоджують деталі перельоту Лінгарда до Бразилії. Найближчим часом на англійця чекає медичний огляд, після успішного проходження якого він поставить підпис під контрактом і про трансфер оголосять офіційно.

Варто зазначити, що футболіст мав конкретні пропозиції щодо продовження кар'єри від клубів американської MLS. Проте, зваживши всі варіанти, Лінгард віддав перевагу саме виступам за Корінтіанс.

Нагадаємо, що взимку Джессі залишив Сеул. За два роки перебування в Кореї, Лінгард зіграв 66 ігор, забив 18 мʼячів та віддав 10 результативних передач