Англія

Головний тренер Манчестер Сіті запевнив, що пошкодження норвезького нападника не є серйозним, попри його відсутність у переможному матчі проти Лідса.

Виїзд до Лідс Юнайтед став непростим випробуванням для Манчестер Сіті, адже команді довелося грати без свого головного бомбардира — Ерлінга Голанда. Норвежець несподівано опинився поза заявкою на гру через незначне пошкодження коліна, яке він отримав на тренуванні в четвер.

Попри відсутність лідера атаки, містянам вдалося здобути надважливу перемогу на Елланд Роуд з рахунком 1:0. Автором єдиного та переможного м'яча наприкінці першого тайму став Антуан Семеньйо. Після завершення поєдинку головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відповів на запитання журналістів щодо стану здоров'я Голанда.

Наставник зізнався, що поки не знає точних термінів відновлення форварда, але наголосив, що приводу для паніки немає.

"Коли він повернеться? Я не знаю. Я б дуже хотів, щоб він повернувся якнайшвидше. У нас немає шпигунів у тренувальному центрі, які б зливали інформацію медіа. Але я думаю, що це не є великою проблемою. Побачимо", — зазначив Гвардіола.

Втрата Голанда на тривалий час могла б стати серйозним ударом для Манчестер Сіті, який веде запеклу боротьбу за чемпіонський титул. Перемога над Лідсом стала для команди четвертою поспіль в АПЛ і дозволила скоротити відставання від лідера турнірної таблиці, лондонського Арсеналу, лише до двох очок за десять турів до кінця сезону.