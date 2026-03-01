Україна

Голкіпер Олександрії прокоментував поразку від Металіста 1925.

Олександрія у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступилась харківському Металісту 1925 на полі суперників.

Металіст 1925 — Олександрія 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "поліграфів" Назар Макаренко прокоментував виступ власної команди.

"Майже відбив пенальті, але не відбив. Не знаю, чому так сталось. Упродовж усього матчу відбивав удари, а тут — такий прикрий пенальті. Хотів відвести м’яч убік, не перед собою, але вийшло як вийшло.

Певні моменти нам не вдавались. У перерві перебудувались, зрозуміли, що м’яч дробить, і в тактичний футбол на такому полі грати важко. Потрібна була боротьба, більш силова манера. Тому могло скластися враження, що ми більше відбиваємось.

Але ми виходили з чітким розумінням: потрібно виграти цей матч", — заявив український виконавець.

У наступному турі Олександрія проведе домашній матч проти донецького Шахтаря.