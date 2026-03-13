Матвій Пономаренко знову записав на свій рахунок переможний для команди Ігоря Костюка гол.
Динамо Київ — Оболонь, фото УПЛ
13 березня 2026, 19:58
Динамо Київ — Оболонь 2:1
Голи: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 — Устименко, 20
Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Тимчик, 46), Біловар (Попов, 84), Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 70), Бражко, Яцик (Михайленко, 79) — Ярмоленко (Волошин, 70), Пономаренко, Редушко.
Оболонь: Федорівський — Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 86), Ломницький, Семенов, Є. Шевченко — Нестеренко (Третьяков, 59), Волохатий, Черненко (Кулаковський, 69), Прокопенко (Теслюк, 86) — Устименко (Суханов, 69).
Попередження: Є. Шевченко, Фещенко