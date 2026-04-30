Гранд працює над поверненням легендарного ексгравця.
Тоні Кроос, Getty Images
30 квітня 2026, 17:52
Переговори стосовно повернення Тоні Крооса до Реала Мадрид тривають, передає журналіст Ніколо Скіра.
Для 36-річного німця готують посаду в сфері клубного менеджменту. Повідомляється, що Крооса можуть призначити технічним директором мадридців.
Як гравець Тоні представляв гранд із червня 2014-го. Десятьма роками пізніше центральний півзахисник завершив свою ігрову кар'єру.
Матч проти Іспанії був останнім у кар'єрі Тоні Крооса
Нагадаємо, нещодавно німець прокоментував можливість повернення на поле.