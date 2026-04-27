Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Вересом (2:0) у 25-му турі УПЛ.

За словами наставника, його команда заслужено здобула три очки:

"Перемогли сьогодні по ділу. В суперника моментів практично не було. Важливо було не пропустити. У нас було більше шансів, по грі виглядали пристойно. Звичайно, завжди хочеться якісніше грати, але перемога є перемога", – заявив Скрипник.

Фахівець також пояснив зміну тактичної схеми на гру:

"Трохи змінили схему. Якщо перемогли, значить все зробили вірно. Це не каже про те, що ми будемо грати тільки так, як сьогодні. В наш час треба бути варіативним та вміти грати по-різному. Останні три дні працювали інтенсивно, готувалися до матчу проти Вереса. Вітаю команду з перемогою. Йдемо далі", – підсумував тренер.

Наразі Зоря посідає дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 35 очок. У наступному турі луганці 4 травня зіграють проти Руха.