Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував нічийний результат у матчі 25 туру УПЛ проти Олександрії (1:1).

"Якщо загалом, то, в принципі, нічия, можливо, десь і закономірний результат. У них теж були моменти для того, щоб забити м’яч. Просто трошки прикро, що ми в компенсований час пропустили після стандарту. Але ми розуміли й налаштовувалися, ми знали, що тільки перемога Олександрії могла залишити її в грі, все ми прекрасно розуміли.

Ми хотіли відірватися від конкурентів – не вийшло, але ще раз кажу, нічия – це, напевно, закономірний результат. Рухаємося далі, готуємося до наступного матчу. Один неприємний момент – що на останніх хвилинах втратили перемогу. Це футбол, буває.

Хлопці більш-менш гідно пройшли останній відрізок сезону. Могло бути краще, могло бути гірше, щось там гадати мені важко, ми маємо те, що маємо. Я не один раз казав: ми втратили дуже багато очок у першій частині чемпіонату. Але я задоволений роботою хлопців. Багато футболістів, ще раз кажу, мають тільки свій перший досвід гри в УПЛ, вони його вже набралися. Але ми, думаю, йдемо далі до своєї мрії залишитися в УПЛ.

Епіцентр зможе уникнути перехідних матчів? Впевненим на 100 відсотків ніхто не може бути, це футбол, це така гра. Але я вірю в хлопців, вірю в те, що вони вирішать це завдання. Думаю, все буде добре", — наводить слова Нагорняка УПЛ ТБ.

