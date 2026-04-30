Португалець хоче завершити кар’єру на високій ноті.

Нападник Кріштіану Роналду поділився думками щодо майбутнього Аль-Наср та власної кар’єри, визнавши, що її завершення вже не за горами.

Португалець зазначив, що намагається максимально насолоджуватися кожним матчем:

"Кінець моєї кар’єри наближається… давайте насолоджуватися кожною грою. Я продовжую грати не лише за це покоління, а й за попереднє і за наступне. Я насолоджуюся цим день за днем, гра за грою, рік за роком, навіть коли наближаюся до кінця своєї кар’єри. Це факт".

Роналду підкреслив, що, попри роки, не втратив мотивації та прагнення перемагати:

"Моя кар’єра була блискучою, і я хочу, щоб так і залишалося. Я, як і раніше, отримую від цього задоволення, я продовжую забивати голи… але перш за все йдеться про перемогу. І ми справді хочемо виграти чемпіонат".

Нагадаємо, у нещодавньому матчі проти Аль-Ахлі (2:0) Роналду відзначився своїм 970-м голом у професійній кар’єрі. Загалом у поточному сезоні він провів 32 матчі в усіх турнірах, забивши 27 м’ячів і віддавши 4 результативні передачі.

Наразі Аль-Наср очолює турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії, маючи у своєму активі 79 очок. Свій наступний поєдинок команда проведе 3 травня проти Аль-Кадісія.