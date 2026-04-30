Гравці ПСЖ, Getty Images
30 квітня 2026, 19:44
УЄФА визначив найкращих футболістів після перших матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, сформувавши символічну збірну тижня.
Найбільше представництво отримав ПСЖ – чотири гравці. Баварія зайняла три місця, а Атлетіко та Арсенал – по два.
До складу символічної команди увійшли:
Воротар: Давід Рая (Арсенал).
Захисники: Габрел (Арсенал), Марк Пубіль (Атлетіко), Дайо Упамекано (Баварія).
Півзахисники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Жуан Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Майкл Олісе (Баварія).
Нападники: Луїс Діас (Баварія), Антуан Грізманн (Атлетіко), Усман Дембеле (ПСЖ).
Раніше повідомлялося, що Дембеле — гравець тижня в Лізі чемпіонів.