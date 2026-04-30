Французький вінгер відзначився дублем та результативною передачею у матчі проти Баварії.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле був визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів за підсумками перших півфінальних матчів турніру. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 28-річний француз випередив свого співвітчизника із мадридського Атлетіко Антуана Грізманна.

У першому матчі проти Баварії Усман оформив дубль, а також віддав результативну передачу, чим допоміг своїй команді здобути перемогу – 5:4.

1st: Ousmane Dembélé

2nd: Antoine Griezmann



Цього сезону Дембеле провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав десять гольових передач.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 5 і 6 травня.