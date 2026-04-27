У понеділковому поєдинку 25-го туру УПЛ кам’янець-подільський Епіцентр приймав Олександрію на стадіоні Лівий Берег. Обидві команди ведуть боротьбу за виживання, тож ціна очок була максимально високою — і це відчувалося з перших хвилин.

Гості швидко відкрили рахунок уже в дебюті зустрічі, але гол було скасовано через офсайд після перегляду VAR. Після цього ініціативу перехопив Епіцентр, який почав регулярно загрожувати воротам Долгого — воротар Олександрії неодноразово рятував свою команду.

Зрештою, тиск господарів дав результат. На 33-й хвилині Карлос Умберто Рохас Москера втік у контратаку та холоднокровно переграв голкіпера, вивівши Епіцентр уперед.

Після перерви господарі вирішили зіграти обережніше, віддавши м’яч супернику. Олександрія поступово нарощувала тиск і шукала свій шанс, але довгий час безрезультатно.

Розв’язка настала вже в компенсований час. На 90+3-й хвилині Кампуш після подачі з кутового виграв боротьбу в штрафному та головою переправив м’яч у сітку, вирвавши для своєї команди надважливу нічию.

У підсумку — 1:1, результат, який залишає інтригу в боротьбі за виживання та дозволяє Олександрії зберігати надію на порятунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Олександрія у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Олександрія 1:1

Голи: К. У. Рохас, 33 — Кампуш, 90+3

Епіцентр: Білик — Лучкевич (Супряга, 87), Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк (Запорожець, 87) — К. У. Рохас, Ковалець (Ліповуз, 71), Сіфуентес (Олівейра, 90+4) — Сидун.

Олександрія: Долгий — Бутко (Черниш, 83), Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов (Амарал, 77), Ващенко, Булеца — Жонатан (Туаті, 70), Родрігеш (Кремчанін, 46), Ндіага.

Попередження: Жонатан, Ндіага, Туаті