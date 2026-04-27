Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2026 року.

Зоря здобула домашню перемогу над Вересом з рахунком 2:0 у матчі 25-го туру УПЛ. Команда Віктора Скрипника активно розпочала поєдинок і швидко відкрила рахунок. Вражаючим ударом через себе відзначився Артем Слесар.

Після перерви луганчани продовжили тиснути на суперника і навіть забили другий м’яч, однак гол ПилипА Будківського було скасовано через офсайд у Слесаря. Попри це, Зоря Луганськ невдовзі подвоїла перевагу: дальнім ударом відзначився Владислав Вантух, який застав зненацька воротаря Валентин Горох.

Після цієї перемоги Зоря має 35 очок і посідає дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Верес із 29 балами розташувався одразу нижче.

Зоря — Верес 2:0

Голи: Слесар, 19, Вантух, 60

Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Янич, Жуніньйо — Кушніренко (Саллієу, 79) — Слесар (Горбач, 88), Андушич, Попара (Дришлюк, 79), Вантух (Єлавич, 90+1) — Будківський (Задорожний, 88).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот (Корнійчук, 86), Чечер, Сміян — Фабрісіо (Годя, 68), Кльоц (Нійо, 68), Бойко — Баїя (Шарай, 35), Стень (Ндукве, 46), Гонсалвеш.

Попередження: Кльоц