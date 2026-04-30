Легендарний голкіпер збірної Мексики готується до прощального турніру.

Голкіпер кіпрського АЕЛ та збірної Мексики Гільєрме Очоа завершить професійну кар’єру після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, 40-річний воротар увійде до заявки Мексики на майбутній мундіаль, який стане для нього вже шостим у кар’єрі.

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad.



Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Очоа є одним із найдосвідченіших гравців у історії своєї збірної — він провів за Мексику 151 матч. На клубному рівні воротар виступав за низку команд у Європі та Мексиці, зокрема за Малагу, Гранаду, Салернітану та інші.

Чемпіонат світу-2026, який стане фінальним акордом кар’єри воротаря, відбудеться за участі Мексики, що гратиме з ПАР, Південною Кореєю та Чехією.

Також раніше повідомлялося, що колишній захисник Манчестер Юнайтед та Інтера, а нині гравець Іпсвіч Таун Ешлі Янг також планує завершити кар’єру після завершення поточного сезону.