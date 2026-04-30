Легендарний голкіпер збірної Мексики готується до прощального турніру.
Гільєрмо Очоа, getty images
30 квітня 2026, 19:59
Голкіпер кіпрського АЕЛ та збірної Мексики Гільєрме Очоа завершить професійну кар’єру після чемпіонату світу-2026.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, 40-річний воротар увійде до заявки Мексики на майбутній мундіаль, який стане для нього вже шостим у кар’єрі.
Очоа є одним із найдосвідченіших гравців у історії своєї збірної — він провів за Мексику 151 матч. На клубному рівні воротар виступав за низку команд у Європі та Мексиці, зокрема за Малагу, Гранаду, Салернітану та інші.
Чемпіонат світу-2026, який стане фінальним акордом кар’єри воротаря, відбудеться за участі Мексики, що гратиме з ПАР, Південною Кореєю та Чехією.
Також раніше повідомлялося, що колишній захисник Манчестер Юнайтед та Інтера, а нині гравець Іпсвіч Таун Ешлі Янг також планує завершити кар’єру після завершення поточного сезону.