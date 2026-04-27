Україна

Наставник киян прокоментував суперечливі епізоди матчу.

Оболонь поступилася Поліссю з рахунком 1:3 у матчі 25-го туру УПЛ. Після гри головний тренер киян Олександр Антоненко прокоментував роботу арбітрів.

Фахівець заявив, що низка ключових епізодів, на його думку, була трактована некоректно:

"Ну, як сприйняти? Подивіться на момент, коли поставили фол у нашу сторону. Ми вже багато разів передивилися цей епізод — Мороз навіть поруч не чіпав Гайдучика, а той грав із прямою ногою. Але фол зафіксували проти нас. Це по-перше. Другий м’яч — там був очевидний фол на Суханові біля бокової лінії. Чому арбітр не свистить? Я не розумію, чому так відбувається", — сказав Олександр Антоненко.

Також наставник додав, що здивований різними стандартами оцінки суддівства в чемпіонаті:

"Я так розумію, одним можна скаржитися, а іншим — ні? Полісся збирає аудиторію, говорить про суддів — мовляв, їх треба змінювати. Але хай вони на себе подивляться. Я ніколи не казав, що судді роблять щось не те, але сьогодні багато питань. І коли їхній тренер дозволяє собі щось вигукувати на весь стадіон — це нормально? Це поведінка команди, яка має представляти Україну в єврокубках? Якщо вони так вважають — хай буде так. Я бажаю їм успіху", — додав наставник Оболонь.

Матч у Житомирі вийшов напруженим: на 54-й хвилині Полісся залишилося у меншості після вилучення Іліра Краснічі, однак змогло двічі забити удесятьох.

Оболонь не перемагає в УПЛ вже сім турів поспіль. Остання перемога була 1 березня проти Руха (1:0). Наразі кияни йдуть 11-ми з 26 очками та 3 травня зіграють вдома проти Кудрівки.