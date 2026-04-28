Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував нічийний результат у матчі 25 туру УПЛ проти Епіцентру (1:1).

"Враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій команді, маю на увазі турнірне становище, безумовно, ми сюди їхали тільки за перемогою. Я вдячний хлопцям за той характер, який вони проявили, за цю гру, особливо в другому таймі – тому що ми побачили ту Олександрію, яку хочемо бачити: агресивну, гра вперед, багато боротьби, звичайно, стандартні положення, ну і жага перемоги.

Наші вболівальники приїхали – дуже їм вдячні. Ми хотіли віддячити, і після гри з Вересом, де була дуже прикра, безхарактерна поразка, ми зробили правильні висновки, розмовляли з президентом Сергієм Анатолійовичем, гендиректором Іваном Сергійовичем на цю тему та запевнили, що ми будемо битися до кінця.

На превеликий жаль, знов-таки ВАР не допомагає нам, скажемо так, і, знов-таки, ті моменти, які створює суперник – м’ячі нам залітають, хоча прекрасна контратака була, а ми в свою чергу не можемо реалізувати ці моменти.

Але дійсно, пацієнт скоріше живий, ніж мертвий, тому що є надія, залишається п'ять турів, чемпіонат України – рівний, ми вже переконалися в цьому, і всі переконалися вболівальники й глядачі. Будемо намагатися віддавати всі сили, грати до кінця. Тільки одному Богу відомо, як усе закінчиться з нашою командою.

Зараз я не буду розказувати, як ми готувалися, тому що ми стандартам приділяємо дуже багато уваги. Я не буду говорити за блоки, хто повинен. Так, звичайно, Кампуш головою грає здорово, молодець, що забив. Я до кінця вірив, попри те, що залишалося п'ять хвилин. Я вірив у те, що ми зможемо зрівняти рахунок, бо якби ми ще й програли – тоді би хлопці взагалі опустили руки. А так я бачу, що є характер, є бажання, і найголовніше – у всієї команди, не так що частково. Тому будемо рухатися далі та віддавати всі сили для того, щоб залишитися в УПЛ.

І ще я хотів би, щоб один момент мені показали. Бо мені сказали, що Кампуша вдарили рукою в голову – і ВАР знов-таки не призначив цей 11-метровий. Якщо це можливо – хотілося б подивитися зараз по гарячих слідах", — наводить слова Шарана УПЛ ТБ.

