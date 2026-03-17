Клуби швидко погодили нову дату перенесеної зустрічі.

Матч 1/4 фіналу Кубку України між Черніговом та Феніксом-Маріуполем, який мав пройти сьогодні, 17 березня, було перенесено на завтра, 18 березня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Таким чином, команди спробують провести чвертьфінальний поєдинок у середу, 18 березня, об 11.00.

Нагадаємо, сьогоднішню гру було перенесено через тривалу повітряну тривогу в Чернігівській області.

Раніше путівки до півфіналу турніру здобули Динамо Київ, Буковина та Металіст 1925.