Поєдинок 1/4 фіналу турніру не відбувся вчасно через безпекову ситуацію в регіоні.

Матч 1/4 фіналу Кубку України між командами Чернігів та Фенікс-Маріуполь був перенесений.

Причиною такого рішення стала затяжна повітряна тривога на території Чернігівської області, що унеможливило проведення гри з дотриманням безпекових норм.

Організатори змагань зазначають, що нову дату та точний час початку поєдинку буде визначено згодом. Про це вболівальників та представників медіа повідомлять додатково через офіційні ресурси.

