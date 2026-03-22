Іспанський тренер Франсіско Фернандес почав освоюватись в УПЛ.
Карпати — Оболонь, фото ФК Карпати Львів
22 березня 2026, 20:02
Карпати — Оболонь 4:0
Голи: Бруніньйо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87
Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Едсон (Ерікі, 87), Бруніньйо — Алькайн (Шах, 75), Фаал (Карабін, 89), Вітор (Стеніо, 65).
Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко (Прокопенко, 46), Ломницький (Суханов, 58), Семенов, Є. Шевченко — Волохатий, Приймак, Кулаковський (Третьяков, 46) — Нестеренко (Т. Лях, 70), Устименко (Мединський, 77).
Попередження: Бабогло, Едсон — Кулаковський, Жовтенко, Приймак