Національна збірна України зазнала кадрової зміни перед товариським матчем проти Албанії.

Як повідомляє УАФ, у стартовому складі "синьо-жовтих" замість Віталія Миколенка, який із самого початку мав зіграти з перших хвилин, вийде Богдан Михайліченко.

Стартовий склад України: Різник — Конопля, Забарний, Сарапій, Михайліченко — Шапаренко, Ярмолюк, Маліновський — Гуцуляк, Яремчук, Волошин.

Запасні: Нещерет, Трубін, Сваток, Бондар, Пономаренко, Піхальонок, Циганков, Судаков, Тимчик, Зубков, Калюжний.

Нагадаємо, товариський матч Україна — Албанія відбудеться сьогодні, 31 березня, о 21:45 за київським часом.