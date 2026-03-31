УАФ оголосила про зміну в першочерговому варіанті складу на спаринг.
31 березня 2026, 21:39
Національна збірна України зазнала кадрової зміни перед товариським матчем проти Албанії.
Як повідомляє УАФ, у стартовому складі "синьо-жовтих" замість Віталія Миколенка, який із самого початку мав зіграти з перших хвилин, вийде Богдан Михайліченко.
Стартовий склад України: Різник — Конопля, Забарний, Сарапій, Михайліченко — Шапаренко, Ярмолюк, Маліновський — Гуцуляк, Яремчук, Волошин.
Запасні: Нещерет, Трубін, Сваток, Бондар, Пономаренко, Піхальонок, Циганков, Судаков, Тимчик, Зубков, Калюжний.
Нагадаємо, товариський матч Україна — Албанія відбудеться сьогодні, 31 березня, о 21:45 за київським часом.