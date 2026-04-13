Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 13 квітня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ зіграє домашній матч проти донецького Шахтаря.

ЛНЗ — ШАХТАР

ПОНЕДІЛОК, 13 КВІТНЯ, 13:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Ось і настав той самий день, коли в чемпіонських перегонах в нашому чемпіонаті може стати або трохи менше, або значно більше інтриги. Поміж собою зустрічаються лідери турнірної таблиці, які здобули по 50 залікових балів станом на зараз, але команда Віталія Пономарьова все ж таки перебуває на крок попереду. Так, дається взнаки той самий розгром у Львові в першому колі, який став несподіванкою для всіх (4:1).

І насправді контекст прийдешнього протистояння для донецького Шахтаря суттєвих змін не зазнав — так само довелось повертатись до України на тлі матчу посеред минулого тижня в Лізі конференцій УЄФА. Але є кілька нюансів. Тоді грали в Шотландії проти Абердіна пізнім вечором четверга, після чого треба було дістатись Львова для проведення матчу в неділю, а там ще й обстріл саме західного регіону мав місце, тож на ранок у день гри команда Арди Турана була в розібраному стані. А потім програла за всіма статтями на Арені Львів.

Зараз ситуація дещо інша. Проти нідерландського АЗ грали також пізно ввечері в четвер, але в Кракові. І, що найголовніше, удалось перенести потенційно чемпіонський матч на наступний день, нехай і на ранній телевізійний слот. При цьому, як тільки пролунає фінальний свисток, Шахтар сідає на автобус і несеться в напрямку кордону, бо матч-відповідь у Нідерландах переносити ніхто не буде.

І добре в цьому контексті для Шахтаря, що в Арди Турана тепер розв’язані руки в плані вибору стартового складу на найближчі дві зустрічі. Успіх у чемпіонаті для "гірників" у цьому сезоні є пріоритетом над усім, без варіантів, і це вже неодноразово було помітно, тож коли було здобуто перемогу в першій грі проти АЗ із комфортним для майбутнього виїзду на поле суперників рахунком 3:0, керманич донеччан отримав можливість погратись із стартовим складом. І є всі підстави очікувати, що в Черкасах буде починати "основа", а от у четвер стартувати Шахтар із певними експериментами, щоб уже ввечері в неділю грати у Львові не менш інтригуюче протистояння проти житомирського Полісся. Не тиждень, а вогонь.

ЛНЗ на це дивиться з власної точки зору. У команди Віталія Пономарьова в 2026 році серед суперників у чемпіонаті була лише одна команда з "чемпіонської" групи. І це те саме Полісся Руслана Ротаня. Гра в Черкасах у підсумку завершилась повним фіаско для "бузкових", гру яких майстерно розібрали суперники (3:1), хоча в першому колі ЛНЗ те саме зробив із "вовками" на їхньому полі (2:0). Решта опонентів представляли нижню частину таблиці, тож не дивно, що зі своїм прагматичним футболом черкаський клуб їх зумів переграти.

Найцікавіше для команди Пономарьова почнеться одразу з матчу проти Шахтаря. Бо там далі й Колос, і Металіст 1925, і Карпати, і Динамо за розкладом, тоді як і в "гірників" будуть цікаві опоненти, а ще й перенесений матч проти луганської Зорі не треба залишати поза увагою, але головною проблемою може стати саме подальша участь у єврокубках. Бо з цими роз’їздами витрачається дорогоцінний час на відновлення команди.

Зрештою, і Шахтар, і ЛНЗ підходять до гри на тлі перемог із рахунками по 3:0. У "гірників" їх навіть дві поспіль, бо вони до цього розбили Рух, із яким на Арені Львів у Пономарьова виникли проблеми (2:1). Однак, як і в першому колі, на перший план у цій історії має вийти здатність тренера "бузкових" прочитати візаві на чолі "гірників". У першому колі це вдалось зробити, тож перемога видалась зразковою, а чи вдасться повторити маневр знову? Туран уже неодноразово демонстрував, що гарно порається з командою саме в перерві поміж таймами. Що ж, у цьому протистоянні "перерва" тривала понад пів року. Другий тайм.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Паламарчук — Муравський, Дідик, Горін — Г. Пасич, Рябов, Пастух, Кузик — Твердохліб, Микитишин — Ассінор.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Бондаренко — Аліссон, Еліас, Егіналду.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар може зіграти в 180 раз унічию в УПЛ;

- ЛНЗ не грає внічию 15 матчів поспіль — клубний рекорд;

- Шахтар не програє в чемпіонаті 13 матчів поспіль: 10 перемог, три нічиїх;

- Назарій Муравський (ЛНЗ) може провести 100 матч в УПЛ;

- Дмитро Криськів (Шахтар) може забити 15 гол у чемпіонаті.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА