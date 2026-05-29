Бразильський вінгер повернеться до Португалії.

Карпати Львів не продовжуватимуть орендну угоду з бразильським вінгером Пауло Вітором, права на якого належать португальському клубу Портімоненсе. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Орендна угода 26-річного футболіста завершується влітку 2026 року, після чого гравець повернеться до свого клубу. До складу Карпат Пауло Вітор приєднався влітку 2025 року.

У поточному сезоні бразилець провів 26 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м’ячами та 1 результативною передачею. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить близько 700 тисяч євро.