Команда Андреа Мальдери зустрінеться з фанатами 3 червня на стадіоні Скіф.

Національна збірна України організує відкрите тренування у Львові під час підготовки до червневих товариських матчів. Захід відбудеться 3 червня на стадіоні Скіф, а початок запланований на 16:15.

Вхід для вболівальників буде безкоштовним — квитки можна оформити онлайн.

Синьо-жовті вже розпочали навчально-тренувальний збір на базі Emily Resort у Винниках. Команда Андреа Мальдери готується до контрольних поєдинків проти Польщі та Данії.

31 травня українська збірна зіграє у Вроцлаві з поляками, а 7 червня проведе матч в Оденсе проти Данії.

