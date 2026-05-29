У складі збірної України сталися кадрові зміни напередодні товариських матчів проти Польщі та Данії.

Через травми, отримані у своїх клубах, національній команді не допоможуть воротар Шахтаря Дмитро Різник та півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк.

Тренерський штаб оперативно відреагував на ситуацію та довикликав до табору збірної хавбека Слована Братислава Данила Ігнатенка.

Під керівництвом Андреа Мальдери українська команда продовжує підготовку до найближчих контрольних поєдинків. 31 травня синьо-жовті зустрінуться з Польщею у Вроцлаві, а 7 червня проведуть матч проти Данії в Оденсе.