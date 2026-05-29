Венесуельський захисник залишає криворізький клуб після завершення оренди.

Кривбас офіційно оголосив про завершення співпраці з центральним захисником Карлосом Рохасом. Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

22-річний венесуелець повертається до Депортіво Ла-Гуайра з Каракаса, якому належать права на футболіста. У Кривбасі вирішили не активовувати опцію викупу гравця після завершення орендної угоди.

Рохас приєднався до українського клубу влітку 2025 року та провів у складі "червоно-білих" один сезон. За цей час захисник взяв участь у дев’яти офіційних матчах: сім — в УПЛ та два — у Кубку України.

Результативними діями футболіст не відзначався. У клубі подякували Рохасу за виступи у складі команди та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.