Національна збірна України стартувала з підготовкою до найближчих товариських поєдинків проти Польщі та Данії. Навчально-тренувальний збір команда проводить у Винниках на базі Emily Resort.

Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії, коли синьо-жовті готуються до міжнародних матчів на території України.

Для нового головного тренера Андреа Мальдери цей збір став дебютним на чолі національної команди. До заявки увійшли 26 футболістів, серед яких є і новачки — Геннадій Синчук із Монреаля та Олександр Романчук з румунської Університаті.

Перший контрольний матч українська збірна проведе 31 травня проти Польщі, після чого зустрінеться з Данією.