Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про продовження контракту із воротарем Романом Мисаком.

Нова угода з 34-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону Мисак на полі не з'являвся, проте був на лаві запасних на всіх матчах, окрім одного.

Нагадаємо, Мисак повернувся до львівського клубу влітку 2025 року.

За підсумками сезону Карпати набрали 41 очко та посіли дев'яте місце в УПЛ.

