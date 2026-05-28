19-річний воротар Карпат продовжить кар’єру в чемпіонаті Чехії.

Празька Славія офіційно оголосила про підписання українського воротаря Назара Домчака. 19-річний голкіпер львівських Карпат уклав контракт із чеським клубом до літа 2031 року.

У Славії відзначили високий потенціал українця та порівняли його розвиток із прогресом Антоніна Кінського. Спортивний директор клубу Пржемисл Ковар назвав Домчака зрілим для свого віку воротарем із хорошою грою ногами та сильним виступом у другій частині сезону.

Сам футболіст заявив, що обрав Славію через чіткий план розвитку, який запропонував клуб, і висловив готовність швидко адаптуватися до нового чемпіонату та країни.

У сезоні-2025/26 Домчак провів 27 матчів в українській Прем’єр-лізі за Карпати, а також виступав за юнацькі та молодіжні збірні України. У Празі він стане одноклубником українця Олександра Петренка, який раніше перейшов до Славії з академії Баєра.