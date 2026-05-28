До заявки U-21 увійшли 23 футболісти, а збір команди пройде у Словенії.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився зі складом команди на найближчий навчально-тренувальний збір та товариські матчі проти США і Японії.

Підготовка синьо-жовтих розпочнеться 31 травня у словенському місті Рогашка Слатіна. Контрольний матч проти збірної США українці проведуть 5 червня, а 8 червня зустрінуться з Японією.

До списку викликаних увійшли воротарі Ілля Попович із угорської Кишварди, Владислав Крапивцов із Жирони та Ілля Волошин із мадридського Реала.

Серед захисників виклик отримали Олексій Гусєв із Кудрівки, Сергій Корнійчук із Вереса, Володимир Вілівальд із Кривбаса, Ілля Крупський із Металіста 1925, динамівці Владислав Захарченко та Максим Коробов, Владислав Кисіль із іспанської Понферрадіни та Віталій Холод із Карпат.

У півзахисті працюватимуть Андрій Маткевич із Динамо, Ярослав Шевченко з Кривбаса, Артем Гусол із Колоса, Євгеній Пастух із ЛНЗ, Олег Федор із Полісся, Тімур Тутєров із Сандерленда, Іван Варфоломєєв із Лінкольна, Данило Кревсун із дортмундської Боруссії, Антон Царенко з Лехії та Руслан Видиш із Гента.

Лінію атаки представлятимуть Олександр Пищур із угорського Дьйора та Вадим Сидун з Епіцентра.