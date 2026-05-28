Команда Патріка ван Леувена продовжує роботу над своїм складом на наступний сезон.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Джоеля Ісака Маї Самбрано.

Керівництво криворізького клубу вирішило не активувати опцію викупу 20-річного еквадорця, який минулий сезон відіграв у оренді. Таким чином, Майя повертається до Ель Насьональ.

Минулого сезону Мая провів вісім матчів, у яких забив один гол. Також він відіграв шість матчів за юнацький склад, у яких забив один м'яч.

Зазначимо, що раніше Кривбас попрощався із Максимом Задеракою.