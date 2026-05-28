Команда Патріка ван Леувена продовжує роботу над своїм складом на наступний сезон.
Джоель Мая, ФК Кривбас
28 травня 2026, 22:25
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Джоеля Ісака Маї Самбрано.
Керівництво криворізького клубу вирішило не активувати опцію викупу 20-річного еквадорця, який минулий сезон відіграв у оренді. Таким чином, Майя повертається до Ель Насьональ.
Минулого сезону Мая провів вісім матчів, у яких забив один гол. Також він відіграв шість матчів за юнацький склад, у яких забив один м'яч.
Зазначимо, що раніше Кривбас попрощався із Максимом Задеракою.