Україна

Тривалість нових угод не розголошується.

Столична Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контрактів з воротарем Назарієм Федорівським та захисником Максимом Грисьо.

Деталі нових угод між клубом та гравцями не розголошуються.

Минулого сезону вихованець "пивоварів" Федорівський провів 17 матчів, з яких три на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Грисьо виступає за Оболонь із січня 2024 року. На його рахунку лише два матчі та 85 зіграних хвилин. Він пропустив весь сезон через травму.

За підсумками сезону Оболонь набрала 31 очко та посіла 12 місце в УПЛ, зберігши прописку в елітному дивізіоні.