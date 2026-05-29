Легендарний вінгер залишається в київському клубі ще на один рік і спробує побити історичний бомбардирський рекорд УПЛ.

Легендарний півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко продовжив контракт із клубом. Нова угода діятиме один рік. Для Ярмоленка цей сезон стане четвертим після повернення до рідної команди.

У сезоні-2025/26 Ярмоленко став другим найкращим бомбардиром Динамо в Українській Прем’єр-Лізі, записавши на свій рахунок 9 забитих м’ячів та 1 результативну передачу у 22 поєдинках.

Маючи у своєму активі 123 голи, видатний вінгер вийшов на друге місце в рейтингу найкращих снайперів за всю історію чемпіонату України, яке наразі ділить із Сергієм Ребровим. До побиття історичного рекорду Максима Шацьких йому залишається забити всього 2 м’ячі.

Також у попередньому сезоні Ярмоленко допоміг Динамо виграти Кубок України, зокрема відзначившись забитим м’ячем у фінальному протистоянні проти Чернігова.