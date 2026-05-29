Легендарний півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко продовжив контракт із клубом. Нова угода діятиме один рік. Для Ярмоленка цей сезон стане четвертим після повернення до рідної команди. 

У сезоні-2025/26 Ярмоленко став другим найкращим бомбардиром Динамо в Українській Прем’єр-Лізі, записавши на свій рахунок 9 забитих м’ячів та 1 результативну передачу у 22 поєдинках.

Маючи у своєму активі 123 голи, видатний вінгер вийшов на друге місце в рейтингу найкращих снайперів за всю історію чемпіонату України, яке наразі ділить із Сергієм Ребровим. До побиття історичного рекорду Максима Шацьких йому залишається забити всього 2 м’ячі.

Також у попередньому сезоні Ярмоленко допоміг Динамо виграти Кубок України, зокрема відзначившись забитим м’ячем у фінальному протистоянні проти Чернігова. 