Легендарний вінгер залишається в київському клубі ще на один рік і спробує побити історичний бомбардирський рекорд УПЛ.
Андрій Ярмоленко, ФК Динамо
29 травня 2026, 13:49
Легендарний півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко продовжив контракт із клубом. Нова угода діятиме один рік. Для Ярмоленка цей сезон стане четвертим після повернення до рідної команди.
У сезоні-2025/26 Ярмоленко став другим найкращим бомбардиром Динамо в Українській Прем’єр-Лізі, записавши на свій рахунок 9 забитих м’ячів та 1 результативну передачу у 22 поєдинках.
Маючи у своєму активі 123 голи, видатний вінгер вийшов на друге місце в рейтингу найкращих снайперів за всю історію чемпіонату України, яке наразі ділить із Сергієм Ребровим. До побиття історичного рекорду Максима Шацьких йому залишається забити всього 2 м’ячі.
Також у попередньому сезоні Ярмоленко допоміг Динамо виграти Кубок України, зокрема відзначившись забитим м’ячем у фінальному протистоянні проти Чернігова.