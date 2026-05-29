Гамбійський форвард продовжить кар'єру в Пльзені після того, як європейський клуб активував його клаусулу.

Пресслужба львівських Карпат офіційно повідомила про трансфер свого нападника Бабукарра Фаала. Сторони досягли повної згоди, і наступним клубом гамбійського футболіста стане чеська Вікторія (Пльзень). Представники чеського гранда вирішили скористатися відповідним пунктом у контракті гравця та активували суму відступних.

Фаал приєднався до табору зелено-білих нещодавно — під час зимового трансферного вікна на початку 2026 року. За цей короткий період він встиг стати важливою фігурою в атаці: у складі львівської команди гамбієць зіграв 10 поєдинків, відзначився двома голами та віддав чотири результативні передачі.

Варто нагадати, що за підсумками кампанії Української Прем'єр-ліги 2025/2026 років львівські Карпати закріпилися в середині турнірної таблиці. За 30 турів чемпіонату команда зуміла набрати 41 очко, що дозволило їй посісти підсумкове 9-те місце.