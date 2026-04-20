Україна

Лише перший гол та перша перемога донеччан над житомирянами в чемпіонаті.

Головну страву в двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги організатори змагань підготували насамкінець. Надвечір понеділка поміж собою зустрічались на Арені Львів два претенденти на високі місця в турнірній таблиці за підсумками поточної кампанії. І якщо житомирському Поліссю своє бажання боротись за чемпіонський титул ще треба було доводити, то донецький Шахтар вже безпосередньо брав участь у цих перегонах та мав відмінну нагоду вийти в абсолютні фаворити, оскільки черкаський ЛНЗ у своєму матчі минулими вихідними очки вже встиг утратити, поступившись на полі ковалівського Колоса.

А ще напевно вже всі знають статистику очних протистоянь "гірників" та "вовків", яка жодним чином не говорить добре саме проти команду Арда Турана в цьому контексті. Бо банально в основний час Шахтар до цього ще жодного разу не обігравав житомирський колектив, і Руслан Ротань зі своїм тренерським штабом прагнув зробити так, щоб ця тенденція зберігалась і надалі.

А отже нікого й не мало здивувати те, що ми побачили на футбольному полі в першому таймі. Боротьба тренерських ідей та футболістів, які мали втілювати їх у життя. І мінімум гостроти на футбольному полі. Але навіть за таких умов ми побачили м’язову травму в Крушинського, який тільки-но встиг відновитись від попереднього пошкодження, а тут уже на 21 хвилині його вимушено замінили на Майсурадзе. У Шахтаря, до речі, кадрова втрата сталась ще до стартового свистка, коли на розминці отримував пошкодження Марлон Гомес.

І якщо вже казати про якусь гостроту, то саме команда Арда Турана була найближче до гола, хоча в підсумку статистика не зафіксувала жодного удару за тайм у виконанні "гірників". А як так? Усе просто — на 12 хвилині Ізакі на лівому фланзі штрафного відзначився взяттям воріт ударом від дальньої стійки, але до цього Траоре йому скидав м’яч з офсайду, тож розмова про цей епізод була напрочуд короткою. У Полісся тим часом лише дальній удар Андрієвського претендував на гостроту, але м’яч полетів над поперечиною.

Ротаню, вочевидь, не надто подобалось, як його команда працює в центрі поля, тож на другу половину з’явився Федор, але натомість Полісся через відхід на лаву Емерллаху втратило можливість чіплятись за м’ячі в цій зоні в більшості єдиноборств. Але пропущений житомирянами м’яч усе одно стався не через це.

А через помилку Волинця під час кутового з правого флангу від Аліссона на 56 хвилині до воротарського, де голкіпер "вовків" пролетів повз м’яч кулаками, і той опинився фактично на коліні в Бондаря перед порожніми воротами. У матчах подібного калібру такими вбивчими моментами точно ніхто не стане розкидатись.

І от тоді вже так, Федор був потрібен гостям для того, щоб будувати позиційні атаки та загострювати передачами до чужого штрафного. Але хіба що одна подача з лівого флангу з ударом головою від Гайдучика наприкінці основного часу вартувала уваги, проте й тоді м’яч лише пролетів над поперечиною воріт Різника.

У решті ж ситуацій Шахтар переважав у атакувальному плані суперників і був набагато ближче до того, щоб добити "вовків", аніж ті до того, щоб відігратись. Але з реалізацією в донеччан також виникали проблеми, тож класі моменти Коноплі, Егіналду, Очеретька та, особливо, Вінісіуса та Ізакі вже наостанок у цій грі в штрафному гостей залишались без належного завершення. Утім, три очки дають і за один переможний м’яч. Можливо, це й був той самий переламний момент у чемпіонських перегонах цього сезону.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в Кудрівки, тоді як до цього посеред тижня зіграє перенесений матч проти луганської Зорі, а житомирське Полісся прийматиме київську Оболонь.

Шахтар — Полісся 1:0

Гол: Бондар, 56

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Вінісіус, 88), Очеретько, Ізакі (Назарина, 88) — Аліссон (Лукас, 70), Траоре (Еліас, 80), Егіналду (Невертон, 70).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Майсурадзе, 21) — Андрієвський (Краснічі, 81), Бабенко, Емерллаху (Федор, 46) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Попередження: Очеретько — Брагару