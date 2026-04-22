Металіст 1925 — Чернігів 0:0 (5:6 — пен.)

Металіст 1925: Варакута — Салюк (Баптістелла, 80), Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Калітвінцев (І. Когут, 70), Калюжний, Аревало — Рашиця (Арі, 55), Петер (Мба, 70), Забергджа (Антюх, 55).

Чернігів: Татаренко — Галстян (Шаповал, 79), Зенченко, Романченко, Картушов — Шушко, Бибік (Мироненко, 61) — Порохня, Сердюк (Безгубченко, 46), Столярчук (Шалфєєв, 20) — Безбородько (Тепляков, 61).

Попередження: Мироненко