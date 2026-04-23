Перемогу в перенесеному матчі команда Арда Турана була змушена виривати на останніх хвилинах.

Свого часу тренерський штаб національної збірної України з тоді ще Сергієм Ребровим на чолі попросив перенести матч двадцять першого туру нашої Прем’єр-ліги поміж луганською Зорею та донецьким Шахтарем на більш пізній термін, бо "гірники" до цього мали в розкладі матч-відповідь проти польського Леха в Лізі конференцій УЄФА, і оскільки делегація до головної команди країни від них була суттєвою, то гравців вирішили просто не мордувати грою пізнього вечора неділі.

Що потім сталось із "синьо-жовтими", ми всі добре знаємо, але команди Віктора Скрипника та Арда Турана фактично отримали майже місяць часу на підготовку до Східноукраїнського дербі в столиці нашої країни на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського. За цей термін багато що змінилось у турнірній таблиці на користь "гірників" за допомоги зусиль із власне їхнього боку, і тепер принципове протистояння могло відкрити Шахтарю шлях до переваги в шість очок над найближчим переслідувачем у чемпіонських перегонах.

Команда Турана при цьому вирішила не відкладати справу на потім, і вже на другій хвилині відзначилась швидким голом за підсумком подачі стандарту з глибини лівого флангу, яка в центрі штрафного завершилась відскоками від Бондаря та Мейрелліша під удар Просперу, який оформив дебютний м’яч за "гірників" у чемпіонаті. У подальшому ця рішуча дія гостей на старті поєдинку дозволила побачити відкритий футбол з обох сторін.

І за такого сценарію подальші м’ячі могли опинитись як у сітці воріт Сапутіна, який подекуди починав відверто зриватись на власну лінію оборони через недбалі дії у власних володіннях, так і на протилежному боці поля довелось працювати Різнику, щоб верхові моменти Будківського та випади Андушича з дальнім ударом від Дришлюка завершувались без проблем для Шахтаря в стратегічному вимірі цієї гри.

При цьому донеччани точно більше за кількістю створили небезпечних нагод у чужому штрафному, от тільки Еліас усе продовжував відчайдушно гатити по стійках, а разом із Мейреллішем вони також програвали дуелі воротарю суперників. Тож бойовий перший тайм у підсумку завершився лише з одним голом та у відносній рівновазі поміж командами.

А от друга половина вже почалась відверто погано для колективу Турана. На 51 хвилині Різник перед власним штрафним перевів подачу з лівого флангу точно на ногу Малишу, який другим дотиком поклав удар у лівий кут, тоді як опорна зона Шахтаря навіть і не намагалась контролювати зону підбирання. Це в свою чергу віщувало "гірникам" лише те, що в подальшому доведеться знову долати блок суперників, які тепер уже відверто в одинадцять осіб скупчувались чи не всередині власного штрафного.

І все ж таки Зоря під завісу гри надто сильно притиснулась до власних воріт, тоді як долю протистояння вирішила майстерність Траоре в боротьбі проти того-таки Малиша на лівому фланзі штрафного, де захисник необачно сфолив проти нападника на 80 хвилині. Бондаренко потім ударом із пенальті в лівий кут розвів Сапутіна та м’яч по різних кутах, за рахунок чого команда Турана здобула те, за чим і приїхала цього дня в столицю.

Наступний матч луганська Зоря проведе вдома проти рівненського Вереса, а донецький Шахтар гостюватиме в Кудрівки.

Зоря — Шахтар 1:2

Голи: Малиш, 51 — Проспер, 2, Бондаренко, 82 (пен.)

Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Дришлюк (Задорожний, 85), Кушніренко — Попара (Горбач, 85), Вантух (Слесар, 64) — Будківський, Андушич (Саллієу, 83).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос (Матвієнко, 90+1), Педріньйо Азеведо — Мейрелліш (Ізакі, 58), Назарина, Бондаренко — Проспер (Аліссон, 73), Еліас (Траоре, 73), Невертон (Егіналду, 58).

Попередження: Дришлюк, Малиш, Андушич, Джордан, Кушніренко