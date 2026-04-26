Найкращий матч сезону УПЛ-2025/26.
Кривбас — Динамо Київ, фото УПЛ
26 квітня 2026, 15:48
Кривбас — Динамо Київ 5:6
Голи: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 71) — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін (Джовані, 71), Мулик (Парако, 60), Мендоза.
Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Яцик (Буяльський, 61), Шапаренко — Волошин (Ярмоленко, 73), Піхальонок, Редушко — Пономаренко.
Попередження: Араухо — Захарченко, Волошин