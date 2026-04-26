Команда Арда Турана зробила ще більшим гандикап для себе в чемпіонських перегонах.
Кудрівка — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
26 квітня 2026, 20:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кудрівка — Шахтар 1:3
Голи: Козак, 54 — Невертон, 18, Лукас, 37, Бондаренко, 57
Кудрівка: Яшков — Гусєв, Потімков, Векляк, Коллахуазо — Думанюк (Нагнойний, 62), Кая (Світюха, 62) — Мачелюк, Сторчоус (Бєляєв, 77), Овусу (Козак, 46) — Таїпі (Лєгостаєв, 46).
Шахтар: Твардовський — Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азарові (Вінісіус, 74) — Бондаренко (Криськів, 68), Очеретько, Ізакі (Цуканов, 74) — Лукас, Траоре (Мейрелліш, 89), Невертон (Проспер, 68).
Попередження: Козак